Генеральный директор FLAMAX провел переговоры с представителями бизнес-миссии Ирана

Фото: предоставлено ООО ФЛАМАКС

17 мая, накануне старта официальной программы XIV Международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum» на площадке Торгово-промышленной палаты Татарстана прошла встреча республиканского бизнеса и делегации Исламской Республики Иран.

В мероприятии приняли участие представители власти и деловых кругов Ирана и России, заинтересованные в развитии взаимодействия, в том числе президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин и глава Палаты торговли, промышленности, рудников и сельского хозяйства Ирана Голамхосейн Шафеи.

Фото предоставлено ООО ФЛАМАКС

Компания FLAMAX использовала площадку для презентации флагманского продукта — сборных стальных резервуаров для хранения промышленных объемов воды. Серию переговоров провел генеральный директор Фиргат Зиганшин, по словам которого опыт импортозамещения вызвал большой интерес среди участников иранской делегации, и многие бизнесмены выразили желание познакомиться с ним более детально.

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