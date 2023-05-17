Почти четверть татарстанцев уверена, что искусственный интеллект никак не сказался на их работе

Татарстанцы рассказали о влиянии искусственного интеллекта, роботов и автоматизации на их работу: почти четверть уверена, что они никак не сказались на ней. Такое исследование провел сервис по поиску работы hh.ru (данные есть в распоряжении «Реального времени»).

Так, 23% уверены, что ИИ, роботы и автоматизация не сказались на их работе вообще и лишь 17% опрошенных считают, что повлияли очень сильно.

Оценить показатель респондентам предлагали по шкале от 1 до 6, где 1 — это полное отсутствие влияния, 6 — его сильная степень. В целом соотношение тех, кто видит ощутимое влияние и тех, кто его практически не замечает в Татарстане — 50% к 50%.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Интересно, что мнения жителей республики отличаются от ответов россиян в целом: 16% жителей регионов страны отметили, что ИИ и роботы никак не повлияли на их профессию, также 16% — что повлияли максимально. В целом соотношение по РФ — 52% к 48%.

Чаще других влияние ИИ на работу отмечали специалисты по маркетингу, рекламе и PR, ИТ-специалисты, сотрудники сферы «Финансы и бухгалтерия». Реже остальных о нем говорили сотрудники сфер безопасности, розничной торговли и закупок.

Российская компания Sistemma запустила функциональный аналог ChatGPT на русском языке. Это модель искусственного интеллекта SistemmaGPT, однако пока ее тестирование доступно только для бизнеса.



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Илина Хакимова