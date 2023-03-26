В России создали аналог ChatGPT на русском языке

Российская компания Sistemma запустила функциональный аналог ChatGPT на русском языке. Это модель искусственного интеллекта SistemmaGPT, пока ее тестирование доступно только для бизнеса.

— Модель искусственного интеллекта SistemmaGPT работает на российских серверах и адаптирована для представителей бизнеса и пользователей из России, — сообщили в компании.

В пресс-службе компании «РИА Новостям» рассказали, что SistemmaGPT может работать как на английском, так и на русском языках.



Также там рассказали, что модель ИИ способна анализировать большие объемы данных и находить инсайты, общаться с клиентами в виде виртуального помощника, создавать персонализированную систему рекомендаций, автоматически обрабатывать заказы и входящие звонки, отвечать на электронные письма, а также работать с пользователями в социальных сетях.

SistemmaGPT предназначена в первую очередь для интеграции в рабочие процессы коммерческих и государственных структур.

— Кроме того, компания активно работает над созданием модели по работе с изображениями и видео. Это позволит решать сложные визуальные задачи, включая распознавание, анализ и подсчет объектов, находящихся на них. Открытие бета-тестирования этой функции планируется на июнь 2023 года, — рассказали в пресс-службе.

Вчера компания-разработчик ChatGPT OpenAI заявила, что персональная информация пользователей нейросети попала в Сеть после ошибки в работе чат-бота. Некоторые пользователи могли видеть имя и фамилию другого активного пользователя, адрес электронной почты, платежный адрес, последние четыре цифры (только) номера кредитной карты и срок действия кредитной карты.



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Илина Хакимова