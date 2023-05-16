Больше трети казанцев одобряют запрет на продажу молодежи до 21 года крепкого алкоголя

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Больше трети казанцев одобряют предложение Минздрава запретить продажу крепкого алкоголя лицам моложе 21 года, почти столько же поддерживают и более строгие меры. Соответствующий опрос провел сервис о поиску работы SuperJob (данные есть в распоряжении «Реального времени»).

Так, 36% поддерживают запрет на продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года, еще 41% одобряет запрет на продажу лицам до 21 года любого алкоголя.

Лишь 7% выступают против инициативы Минздрава: респонденты считают, что запрет не решит проблему, а лишь приведет к расширению «черного рынка».

Отметим, что в прошлом году розничные продажи алкоголя на душу населения превысили запланированные показатели, в связи с чем в России рассматриваются новые антиалкогольные меры.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Минздрав предлагает запретить продажу крепкого алкоголя (напитков с содержанием спирта более 17,5%) лицам моложе 21 года.

Предложенные Минздравом меры женщины одобряют чаще мужчин (41% против 31% соответственно). Старшее поколение — чаще опрошенных до 34 лет (37% против 35%). Трезвенники — чаще тех, кто употребляет спиртное (38% против 34%).

По мнению 62% казанцев, минимальный возраст, с которого в России должна быть разрешена продажа алкоголя, — 21 год.

В поддержку действующей нормы (с 18 лет) высказался каждый четвертый (23%) и лишь 9% опрошенных предложили разрешить продавать спиртное уже с 16 лет. Употребляющие спиртные напитки чаще трезвенников считают совершеннолетие адекватным возрастным порогом для продажи алкоголя (28% против 19%).



Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал опрос о запрете продажи в ночное время спиртного так называемым «наливайкам», маскирующимся под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью работающих «как псевдокафе».



— Считаете ли правильным запретить им в ночное время продавать спиртное? — спросил Володин.

Почти за 2 часа с момента публикации опроса было оставлено более 57 тысяч голосов. 81% опрошенных ответил да, 10% не поддержали запрет, 9% остались равнодушны.

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Илина Хакимова