Больше трети казанцев одобряют запрет на продажу молодежи до 21 года крепкого алкоголя
Больше трети казанцев одобряют предложение Минздрава запретить продажу крепкого алкоголя лицам моложе 21 года, почти столько же поддерживают и более строгие меры. Соответствующий опрос провел сервис о поиску работы SuperJob (данные есть в распоряжении «Реального времени»).
Так, 36% поддерживают запрет на продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года, еще 41% одобряет запрет на продажу лицам до 21 года любого алкоголя.
Лишь 7% выступают против инициативы Минздрава: респонденты считают, что запрет не решит проблему, а лишь приведет к расширению «черного рынка».
Отметим, что в прошлом году розничные продажи алкоголя на душу населения превысили запланированные показатели, в связи с чем в России рассматриваются новые антиалкогольные меры.
Минздрав предлагает запретить продажу крепкого алкоголя (напитков с содержанием спирта более 17,5%) лицам моложе 21 года.
Предложенные Минздравом меры женщины одобряют чаще мужчин (41% против 31% соответственно). Старшее поколение — чаще опрошенных до 34 лет (37% против 35%). Трезвенники — чаще тех, кто употребляет спиртное (38% против 34%).
По мнению 62% казанцев, минимальный возраст, с которого в России должна быть разрешена продажа алкоголя, — 21 год.
В поддержку действующей нормы (с 18 лет) высказался каждый четвертый (23%) и лишь 9% опрошенных предложили разрешить продавать спиртное уже с 16 лет. Употребляющие спиртные напитки чаще трезвенников считают совершеннолетие адекватным возрастным порогом для продажи алкоголя (28% против 19%).
Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал опрос о запрете продажи в ночное время спиртного так называемым «наливайкам», маскирующимся под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью работающих «как псевдокафе».
— Считаете ли правильным запретить им в ночное время продавать спиртное? — спросил Володин.
Почти за 2 часа с момента публикации опроса было оставлено более 57 тысяч голосов. 81% опрошенных ответил да, 10% не поддержали запрет, 9% остались равнодушны.
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