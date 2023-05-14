Вячеслав Володин опубликовал опрос о запрете «наливайкам» продавать алкоголь ночью

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал опрос о запрете продажи в ночное время спиртного так называемым «наливайкам», маскирующимся под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью работают «как псевдокафе».



— Считаете ли правильным запретить им в ночное время продавать спиртное? — спросил Володин.

Почти за два часа с момента публикации опроса было оставлено более 57 тысяч голосов. 81% опрошенных ответил «да», 10% не поддержали запрет, 9% остались равнодушны.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко