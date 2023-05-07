В Госдуме хотят запретить продавать алкоголь лицам до 21 года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Депутат Госдумы и глава «Трезвой России» Султан Хамзаев сообщил, что будет добиваться полного запрета продажи алкоголя для лиц, не достигших 21 года. Его слова передает «РИА Новости».

— Подавляющее большинство граждан поддерживают полный запрет на продажу алкоголя с 21 года, полный запрет: от пива, сидра до водки… Буду добиваться полного запрета продажи алкоголя лицам, не достигшим 21 года, — сказал собеседник.

Он отметил, что эта инициатива направлена на укрепление страны, особенно в части демографии.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, Минздрав России рассматривает введение новых антиалкогольных мер, таких как запрет продажи крепких напитков с 20.00 до 11.00 и увеличение минимального возраста их покупателя до 21 года. Также предлагается запрет рекламы крепких спиртных напитков и ограничение демонстрации товарных знаков алкогольной продукции в клипах, фильмах, музыке, а также других аудиовизуальных произведениях.

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Айрат Назипов