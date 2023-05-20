В Татарстане в марте сократилась смертность

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане за март 2023 года зарегистрировали 3 668 случаев смерти. Это на 14,1% меньше, чем за первый месяц весны прошлого года, следует из данных Росстата.

Снижение смертности в марте этого года зарегистрировали во всех 14 регионах Приволжского федерального округа. Заметнее всего она сократилась в Кировской области — на 31,3%, умерли 1 510 человек.

В целом в Приволжском федеральном округе за март скончались 32 746 человек. Это на 7,9 тысячи умерших меньше, чем в аналогичном месяце 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, за январь 2023 года в Татарстане умерли 4 092 человека — на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В феврале скончались 3 263 татарстанца, что на 28,7% меньше, чем в последний месяц зимы 2022-го.



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Татьяна Демина