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В центре Казани из-за ДТП временно приостановили движение трамваев

16:51, 16.05.2023
В центре Казани из-за ДТП временно приостановили движение трамваев
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани временно приостановили движение трамвайных маршрутов №1, 2, 3, 5, 5а. Об этом рассказали в МУП «Метроэлектротранс».

Отмечается, что движение остановили из-за ДТП на пересечении улиц Тукая — Парижской Коммуны. Там столкнулись автомобиль и трамвай.

Сейчас на месте работают аварийные службы. В МУП приносят извинения за доставленные неудобства.

UPD. Движение трамваев восстановили в полном объеме в 17:53.

Фото: google maps (скриншот)

В конце марта от железнодорожного вокзала до улицы Глазунова приостановили движение трамвайных маршрутов №1, 2, 3, 5а. Тогда причиной простоя трамваев стало столкновение двух легковушек на трамвайных путях.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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