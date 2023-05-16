В центре Казани из-за ДТП временно приостановили движение трамваев
В Казани временно приостановили движение трамвайных маршрутов №1, 2, 3, 5, 5а. Об этом рассказали в МУП «Метроэлектротранс».
Отмечается, что движение остановили из-за ДТП на пересечении улиц Тукая — Парижской Коммуны. Там столкнулись автомобиль и трамвай.
Сейчас на месте работают аварийные службы. В МУП приносят извинения за доставленные неудобства.
UPD. Движение трамваев восстановили в полном объеме в 17:53.
В конце марта от железнодорожного вокзала до улицы Глазунова приостановили движение трамвайных маршрутов №1, 2, 3, 5а. Тогда причиной простоя трамваев стало столкновение двух легковушек на трамвайных путях.
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