В Татарстане будут судить жителя Самары за ДТП на трассе Оренбург — Казань

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя Самары. Его обвиняют по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека»).

ДТП произошло еще 20 мая прошлого года. Как считает следствие, водитель Lada Granta отвлекся от дороги и устроил крупное ДТП.

— В пути следования водитель отвлекся от управления, из-за чего своевременно не заметил автомобиль Opel Corsa, остановившийся в попутном направлении для осуществления поворота налево в сторону деревни Обухово Лаишевского района. В результате столкновения иномарку отбросило на полосу встречного движения, где она врезалась в автомобиль Volkswagen Polo, — рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Фото: прокуратура Татарстана

В результате аварии двое пассажиров автомобилей Lada и Opel получили тяжелые травмы.

Свою вину обвиняемый полностью признал. Дело будет рассматривать Лаишевский районный суд Татарстана.

В феврале суд в Нижнекамске приговорил 27-летнего жителя к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении за смертельное ДТП, случившееся осенью 2022 года. В аварии погиб 56-летний мужчина, 16-летней девушке был причинен тяжкий вред здоровью.

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Айрат Назипов