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В Татарстане вновь ожидается ухудшение погоды

14:14, 16.05.2023 2
В Татарстане вновь ожидается ухудшение погоды
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В среду, 17 мая, в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Об этом жителей предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу, завтра ожидается сильный северо-восточный ветер. Его порывы могут достигать 15—16 м/с.

Ухудшение погоды Гидрометцентр Татарстана прогнозировал и на вторник, 16 мая. Ожидается гроза и сильный ветер порывами до 16—18 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В целом на этой неделе в республике установится теплая погода — в дневное время температуры будут достигать +26 градусов. Однако временами возможны дожди, грозы и сильный ветер.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16 май
    Люблю грозу в середине мая
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  • Анонимно 16 май
    Почему гроза это ухудшение погоды? И когда она уже реально будет, за всю весну десятки раз предупреждали о грозах, в итоге ни разу не было грозы да и толком нормального дождя. Привет с Нижнекамска
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