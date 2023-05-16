В Татарстане вновь ожидается ухудшение погоды
В среду, 17 мая, в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Об этом жителей предупреждает Гидрометцентр республики.
По прогнозу, завтра ожидается сильный северо-восточный ветер. Его порывы могут достигать 15—16 м/с.
Ухудшение погоды Гидрометцентр Татарстана прогнозировал и на вторник, 16 мая. Ожидается гроза и сильный ветер порывами до 16—18 м/с.
В целом на этой неделе в республике установится теплая погода — в дневное время температуры будут достигать +26 градусов. Однако временами возможны дожди, грозы и сильный ветер.
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