Рустам Минниханов выразил соболезнования жене Эдуарда Сагалаева

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования Людмиле Сагалаевой в связи с кончиной ее супруга Эдуарда Сагалаева. Он отправил ей телеграмму:

— Из жизни ушла знаковая для отечественного телевидения, невероятно сильная, целеустремленная и неординарная личность. Имя Эдуарда Михайловича, без преувеличения, стало символом новаторства, высочайшего мастерства и памятно как для нескольких поколений зрителей, так и для его верных соратников и благодарных учеников. Успешный медиаменеджер и бесстрашный реформатор, он стал автором и идейным вдохновителем многих по-настоящему народных ТВ-проектов, создателем первого в стране независимого канала и бессменным на протяжении многих лет Президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей. Своим творческим наследием Эдуард Сагалаев оставил заметный след в истории российской журналистики, став для своих коллег ярким примером глубокой преданности профессии и любимому делу, — написано в телеграмме.

Он также просил передать соболезнования его детям. Минниханов пожелал семье «стойкости в эти трудные дни».

Фото: ru.wikipedia.org

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер в возрасте 76 лет. О его смерти стало известно 13 мая.

Свои соболезнования в связи с кончиной Сагалаева также выразил генеральный директор «Телерадиокомпании «Новый век», председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов.

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Айрат Назипов