Скончался президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев
Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер в возрасте 76 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Виталия Игнатенко.
— Да, он умер сегодня. Скоропостижно скончался, — прокомментировал собеседник агентства.
Эдуард Сагалаев родился 3 октября 1946 года в Самарканде. Пришел на телевидение в 1975 году. Долгие годы работал главным редактором различных программ. С 31 августа 1995 года возглавлял Национальную ассоциацию телерадиовещателей.
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