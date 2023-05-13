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Скончался президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев

12:35, 13.05.2023
Скончался президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев
Фото: ru.wikipedia.org

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер в возрасте 76 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Виталия Игнатенко.

— Да, он умер сегодня. Скоропостижно скончался, — прокомментировал собеседник агентства.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Эдуард Сагалаев родился 3 октября 1946 года в Самарканде. Пришел на телевидение в 1975 году. Долгие годы работал главным редактором различных программ. С 31 августа 1995 года возглавлял Национальную ассоциацию телерадиовещателей.

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Айрат Назипов
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