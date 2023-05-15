Ильшат Аминов выразил соболезнования в связи со смертью президента НАТ Эдуарда Сагалаева

Ильшат Аминов, генеральный директор «Телерадиокомпании «Новый век», председатель Союза журналистов Татарстана, выразил соболезнования в связи со смертью президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева:

«Эдуард Михайлович не просто выдающийся профессионал, журналист с большой буквы, президент НАТ… Салагаев для нас отец регионального телевидения, последовательный защитник интересов огромной отрасли, мудрый наставник, добрый друг.

Эдуард Михайлович, как Атлант, держал на своих плечах телевизионное небо огромной страны. Он — целая эпоха небывалого расцвета местных телекомпаний, постоянного творческого поиска, живого, яркого, талантливого, волшебного мира ТВ, богатого своим многообразием и плюрализмом. Он переживал вместе с нами все наши взлеты и падения, он всегда находил и силы и возможности, чтобы уделить время каждому. Пробивая двери высоких кабинетов, он до конца бился за наше будущее и очень переживал, когда его не слышали.

Как горько осознавать, что нашего Учителя, нашего Хранителя больше нет с нами, как мы все осиротели… Ушел Эдуард Михайлович Салагаев, и с ним уходит целая эпоха. Будем достойны его памяти, сохраним в наших помыслах и делах его заветы! Эдуард Михайлович всегда с нами, пока бьются наши сердца».