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Для проведения KazanForum введены беспрецедентные меры безопасности

12:57, 16.05.2023 2
Для проведения KazanForum введены беспрецедентные меры безопасности
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Для проведения Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» приняты беспрецедентные меры безопасности, в том числе антиковидные. Об этом сообщил руководитель Дирекции спортивных и социальных проектов Максим Денисов.

— Для форума, на самом деле, сейчас введены беспрецедентные меры как соблюдения безопасности, санитарно-эпидемиологические, так и в целом физической безопасности. Поэтому доступ возможен только при прохождении регистрации, при наличии регистрационного бейджа, а также при сдаче ПЦР-теста не ранее чем за 24 часа — рассказал Максим Денисов.

Он обратил внимание, что зарегистрированные на KazanForum могут сдать тесты на коронавирус не только в Казани, но и в Москве. Там развернуты специальные места при поддержке Роспотребнадзора.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, на KazanForum зарегистрировалось рекордное количество участников — 15 тысяч. Гости приедут из 85 стран. Одну из самых крупных делегаций направит Азербайджан.

ХIV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» состоится в столице Татарстана 18—19 мая 2023 года. В этом году он по указу президента России Владимира Путина вышел на федеральный уровень. До этого он проходил под названием KazanSummit.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16 май
    зачем ПЦР сдавать что ерунда пандемия кончилась

    вообще зачем эти форумы проводить? Зачем деньги тратить?
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  • Анонимно 16 май
    Народу СРОЧНО надо разбегаться на все 4 стороны от РАДОСТИ и от греха по дальше . Мы лишние на этом празднике .
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