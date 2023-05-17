До конца сентября в Елабуге проведут масштабное озеленение

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Как выяснило «Реальное время», до конца сентября текущего года в Елабуге проведут масштабное озеленение за 5,7 млн рублей. Источником финансирования станет сам городской бюджет.

Вначале подрядчику предстоит подготовить почву под обыкновенные цветники с толщиной слоя насыпки около 20 см. Затем он должен будет посадить цветочную рассаду в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы. Также ему нужно будет провести работу и с вертикальными цветниками — провести монтаж металлоконструкций и высадить все растения. До конца сезона исполнитель обязуется содержать эти насаждения, поливая цветы и выкашивая газоны.

Стоит отметить, что договор также имеет и свои обязательные требования. Так, например, поверхность цветника должна быть тщательно вскопана и спланирована, а его рисунок может иметь лишь ровный и четкий контур.

Полив цветников необходимо производить по мере высыхания почвы в вечерние (после 16.00) или утренние (с 03.00) часы. Объем полива должен составлять 20 л/кв. м. Покос газона может проводиться только газонокосилками, а высота конечного травостоя не должна превышать 5 см.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Елабуге уже проводили крупное озеленение улиц к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На эти цели городские власти выделяли из муниципального бюджета более 2,2 миллиона рублей. За эту сумму были закуплены десятки тысяч цветов, саженцев деревьев и кустарников у тепличного комбината, найденного исполнителем. Детали — в нашем материале.

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Максим Кокунин