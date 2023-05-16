В Татарстане за сутки COVID-19 выявили у 26 человек
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.
На 16 мая в Татарстане зарегистрировано 205 633 случая COVID-19.
Накануне стало известно, что оперативные данные по заболеваемости COVID-19 в России будут публиковать раз в неделю. Изменения вводятся с 23 мая
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