Из регионов России самые крупные делегации на KazanForum направят Башкирия и Самарская область

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» примут участие 84 из 89 регионов страны. Самые крупные по численности участников делегации направят Башкирия, Самарская область, Санкт-Петербург, Чечня, Пермский край, Мордовия и Оренбургская область, рассказала глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

— Региональное представительство у нас в этом году очень серьезное — это практические все субъекты Российской Федерации, — обратила внимание она.

Прибудут на форум также более 10 губернаторов российских регионов. Их имена Талия Минуллина не уточнила.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Талия Минуллина рассказала, что в этом году на KazanForum зарегистрировалось рекордное количество участников — 15 тысяч. Гости приедут из 85 стран. Одну из самых крупных делегаций направит Азербайджан.

ХIV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» состоится в столице Татарстана 18—19 мая 2023 года. В этом году он по указу президента России Владимира Путина вышел на федеральный уровень. До этого он проходил под названием KazanSummit.



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Татьяна Демина