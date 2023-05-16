Польша продолжает добиваться от России реституции предметов искусства

Власти Польши продолжают пытаться добиться от России реституции предметов искусства. Об этом заявил министр культуры и национального наследия страны Петр Глиньский.



— В России у нас 20 запросов о реституции <...> российская сторона их отрицает... Мы не питаем больших надежд, — отметил министр.

Напомним, еще в сентябре прошлого года польские власти направили в Россию дипломатическую ноту о реституции семи объектов культуры, по утверждению Варшавы, утраченных республикой во время Второй мировой войны, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Тогда посольство России в Варшаве заявило, что это уже не первое такое обращение, а раньше российская сторона неизменно разъясняла, что культурные ценности получены Россией в порядке компенсации ущерба, нанесенного ей во время войны странами-агрессорами.

Российский посол в Польше Сергей Андреев отмечал, что в РФ есть закон, согласно которому культурные ценности, перемещенные на территорию Советского Союза в рамках этой компенсации, выдаче не подлежат.



В октябре прошлого года Польша официально заявила о своем требовании возмещения ущерба за Вторую мировую войну от Германии после противоречивого отчета оценки ущерба от нацистского режима, примерно в 1,3 триллиона долларов.



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Илина Хакимова