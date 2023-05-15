Муж Блиновской не признал вину в уклонении от уплаты налогов

Фото: youtube.com/Света вокруг Света

Муж блогера Елены Блиновской — Алексей Блиновский — не признал вину в пособничестве уклонению от уплаты налогов и легализации незаконно нажитых средств, сообщает ТАСС из зала Пресненского суда Москвы.



По словам следователя, супруги вместе с неустановленными лицами из числа других блогеров разработали схему по уходу от налогов и легализации преступных средств.

Представитель Следкома заявила, что Блиновский может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей или иным образом помешать расследованию. Тем не менее с учетом того, что он ранее не был судим и имеет четверых несовершеннолетних детей, ему попросили назначить запрет действий, а не заключение в СИЗО.

Алексею Блиновскому запрещается общаться с участниками судопроизводства по уголовному делу, за исключением супруги, и пользоваться интернетом.

Елену Блиновскую задержали 27 апреля за уклонение от уплаты налогов на 918 млн рублей. По информации следствия, блогер занизила полученные доходы и не уплатила налог за 2019—2021 годы. Ее задержали, когда она пыталась пересечь границу России на автомобиле. Российские правоохранительные органы направили в ОАЭ международное поручение для подтверждения наличия в стране ее имущества.

В начале мая банковские счета блогера арестовали в рамках дела о неуплате налогов, после чего Блиновская выплатила 10 из более чем 918 миллионов рублей неуплаченных налогов.

Алексею Блиновскому 5 мая предъявили обвинение в соучастии в уклонении от уплаты налогов.

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Маргарита Головатенко