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В Нурлатском районе Татарстана мужчина погиб на пожаре в своем доме

10:48, 10.05.2023
В Нурлатском районе Татарстана мужчина погиб на пожаре в своем доме
Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В деревне Черное озеро в Нурлатском районе Татарстана ночью сгорел частный жилой дом, в огне погиб его хозяин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Тело мужчины 1951 года рождения с многочисленным ожогами вынесли из дома соседи до приезда пожарных. Больше никто не пострадал.

Когда пожарные прибыли на место, уже частично обрушилась кровля. Пожар потушили в 01.50. Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.

В Лаишевском районе Татарстана 1 мая произошел пожар, в результате которого один мужчина погиб, еще один пострадал. Все случилось в СНТ «Бытовик» на участке №23 по аллее №16. Горела бревенчатая баня размером 3х3 метра. Пожарные подразделения ликвидировали открытое горение на площади 9 кв. м.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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