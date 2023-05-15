Поход на пикник в Татарстане обойдется в 1,9—2,5 тысячи рублей

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

На закупку продуктов для пикника весной 2023 года жителям Татарстана придется потратить от 1,9 тысячи до 2,5 тысячи рублей. Чек зависит от вида шашлыка — дешевле всего обойдется из курицы, дороже — из говядины.

В корзинку для пикника, помимо шашлыка, вошли овощи, майонез, хлеб, кетчуп, алкогольные и безалкогольные напитки. При расчетах использовались средние потребительские цены по состоянию на апрель 2023 года, сообщает Татарстанстат.

Заметнее всего за год подорожала корзинка для пикника с шашлыком из баранины — на 3,5% (2 425 рублей). Набор продуктов с мясом говядины стал дороже на 1,85% — 2 531 рубль. Почти не изменилась средняя стоимость корзины продуктов с шашлыком из курицы (+0,58%) и свинины (+0,46%) — 1 918 рублей и 2 152 рубля соответственно.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Набор из овощей (картофель, свежие огурцы и помидоры), хлеба и майонеза за год подорожал на 0,44%, до 512,5 рубля. Кетчуп вырос в цене на 0,59%, до 128 рублей.

Что касается стоимости непосредственно мяса, то за год в Татарстане подорожал шашлык из баранины (+6,77%) и говядины (1,58%) — до 785 рублей и 890,7 рубля соответственно. Шашлык из курицы и свинины подешевел до 277,46 рубля (-7,1%) и 511,4 рубля (-4,21%) соответственно.

Алкогольные напитки обойдутся татарстанцам в 843,54 рубля, что на 5,44% дороже, чем в апреле 2022 года. В расчет брались пол-литра водки, 0,7 литра столового вина и полтора литра пива.

На безалкогольные напитки придется потратить в среднем 156,63 рубля — это дешевле, чем в прошлом году, на 8,33%. На эту сумму можно купить по литру сока, газированного напитка и минеральной воды.

Фото: Татарстанстат

Напомним, эксперты подсчитали, что «стартовый пакет» инвентаря для пикника на майские праздники будет стоить примерно 3 070 рублей. В частности, мангал обойдется примерно в 300 рублей, шампуры — в 1,5 тысячи рублей, термос — 1 070 рублей, а коврик — в 200 рублей.

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Татьяна Демина