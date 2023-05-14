Татарстанцев предупредили об ухудшении погодных условий 15 мая

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане 15 мая ожидаются ухудшения погодных условий. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

По предварительному прогнозу, ночью и днем на территории Татарстана местами пройдут грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с. Ночью и утром ожидается туман.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани сегодня, 14 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь.

Напомним, Гидрометцентр республики предупреждал об ухудшении погодных условий 13 мая. В субботу в Татарстане была гроза, порывы ветра достигали 15—18 м/с.

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Елизавета Пуншева