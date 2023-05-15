На казанской платформе «Art-проспект» зарегистрировались более 500 участников

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В Казани на онлайн-платформе «Art-проспект» с момента ее запуска зарегистрировались более полутысячи участников. Такие данные озвучила на «деловом понедельнике» директор Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.

— Также Дирекция парков и скверов продолжит модерировать онлайн-платформу «Art-проспект», которая регулирует порядок выступления уличных артистов на городских площадках. Сейчас на платформе зарегистрировано более 500 участников, а самой востребованной площадкой среди артистов является улица Баумана, — сообщила она.

Казанская платформа для уличных артистов заработала в мае 2022 года. Без регистрации на ней и подачи соотвествующей заявки они не могут выступать на улицах города.



Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

За три с половиной месяца с момента запуска онлайн-платформы уличные артисты Казани согласовали на городских площадках 6 465 выступлений. По состоянию на сентябрь 2022 года на ней было зарегистрировано 404 участника.

Творческие коллективы или одиночные артисты и исполнители на платформе разделены на четыре категории — «театральное выступление», «музыка с оборудованием», «музыка без оборудования» и «площадка для художников».

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Татьяна Демина