На казанской платформе «Art-проспект» зарегистрировались более 500 участников
В Казани на онлайн-платформе «Art-проспект» с момента ее запуска зарегистрировались более полутысячи участников. Такие данные озвучила на «деловом понедельнике» директор Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.
— Также Дирекция парков и скверов продолжит модерировать онлайн-платформу «Art-проспект», которая регулирует порядок выступления уличных артистов на городских площадках. Сейчас на платформе зарегистрировано более 500 участников, а самой востребованной площадкой среди артистов является улица Баумана, — сообщила она.
Казанская платформа для уличных артистов заработала в мае 2022 года. Без регистрации на ней и подачи соотвествующей заявки они не могут выступать на улицах города.
За три с половиной месяца с момента запуска онлайн-платформы уличные артисты Казани согласовали на городских площадках 6 465 выступлений. По состоянию на сентябрь 2022 года на ней было зарегистрировано 404 участника.
Творческие коллективы или одиночные артисты и исполнители на платформе разделены на четыре категории — «театральное выступление», «музыка с оборудованием», «музыка без оборудования» и «площадка для художников».
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