За три месяца уличные артисты Казани согласовали на «Art-проспекте» почти 6,5 тысячи выступлений

За три с половиной месяца с момента запуска онлайн-платформы «Art-проспект» уличные артисты Казани согласовали на городских площадках 6 465 выступлений. Об этом сообщает мэрия города.

Уточняется, что всего на данный момент в сервисе зарегистрировались 404 музыканта, художника и актера, которые еженедельно бронируют площадки до 430 раз.

Чаще всего артисты выступают в выходные дни — субботу и воскресенье, а самыми популярными местами стали улица Баумана и парк имени Горького.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В августе власти Казани установили предельное количество выступающих артистов на площадках размером свыше 7 кв. м — не более 20 человек. В первоначальной редакции верхней границы не было — разрешалось участие «более 10 человек».

— Данная площадка предназначена для выступлений с уровнем шума до 60 децибел, — говорится в обновленной редакции порядка координации деятельности уличных музыкантов, художников, артистов и аниматоров на открытых площадках Казани.

Для остальных площадок требования не меняются — на площадках размером до 3 кв. м могут выступать до трех человек, а на площадках размером от 4 до 7 «квадратов» — до 10 человек. Данная площадка предназначена для выступлений с уровнем шума не выше 60 децибел.



В июле уличный музыкант из Казани Костя Игнатов в прямом эфире «Реального времени» рассказал о недостатках цифровой платформы, с помощью которой артисты могут бронировать места для выступлений на улице Баумана, в парках и скверах.

— Неудобно все: от бронирования в 12 ночи, когда надо успеть забронировать место, сайт виснет сразу. И заканчивая похождениями по улице Баумана. Мне как человеку, который играет там уже много лет, это очень неудобно, — отметил он.

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Максим Кокунин