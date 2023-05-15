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Зеленый марафон Сбера пройдет в Набережных Челнах 20 мая

10:52, 15.05.2023 1
Зеленый марафон Сбера пройдет в Набережных Челнах 20 мая
Фото: предоставлено пресс-службой Сбера

20 мая Сбербанк проведет 10-й, юбилейный Зеленый марафон в 60 городах России, в том числе в Набережных Челнах. Старт запланирован в парке «Прибрежный». Участников ждут забеги на 4,2 и 10 км, а дети смогут посоревноваться на дистанции 420 метров. Для гостей фестиваля будет организован праздничный концерт, многочисленные развлекательные активности, спортивные площадки, мастер-классы и экологические акции.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Благодарим наших партнеров и приглашаем всех: и атлетов-любителей, и профессионалов, и болельщиков, и родителей, и детей — принять участие в Зеленом марафоне, который станет одним из самых ярких и масштабных событий этого мая».

Зеленый марафон пройдет при поддержке администрации Набережных Челнов и Управления физической культуры и спорта. Партнеры мероприятия: агропромышленный комплекс «Камский», «Соллерс Алабуга», бренд «Махеев», сеть автозаправок «Ирбис», АО «Аммоний», «2ГИС», компания «Колеса даром», «СоюзМультПарк», парк «Суперленд» и многие другие.

Спорт Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 май
    А во сколько это будет?
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