«Нижнекамскнефтехим» стал лауреатом HR-премии «Талантист»

Фото: предоставлено пресс-службой "Нижнекамскнефтехима"

Нижнекамское предприятие СИБУРа на первой HR-премии «Талантист» признано лучшим работодателем и стало лауреатом в номинации «Добыча и обработка». Рейтинг работодателей организован платформой «Россия — страна возможностей» и группой ANCOR и был сформирован в результате исследования, в котором более 20 тысяч респондентов оценивали 600 крупных российских компаний и их представительства.

Каждый респондент оценивал 30 компаний, случайно подобранных из общего списка, с просьбой отметить работодателей, о которых он слышал. Так определялся уровень узнаваемости бренда работодателя. Каждый бренд был показан 1 000 участникам опроса. По тем работодателям, которых отметил респондент, он отвечал на вопрос, насколько хотел бы работать в этой компании. По результатам исследования был сформирован рейтинг самых привлекательных работодателей России. В рейтинг вошли все работодатели, которые набрали 10% узнаваемости и больше, а ответ на вопрос о желании работать в компании определил ее привлекательность как работодателя и ее итоговое место в рейтинге.

— Год был непростым, и вы не только выстояли и удержали «на плаву» отечественный рынок труда, но и сумели вывести многие отрасли на новые уровни мощности, доказав собственным примером, что кризис — это время возможностей для тех, кто их не упускает. Бизнес не только создает рабочие места и приносит налоги в бюджет, но и развивает целые города и регионы, поддерживает благотворительные и экологические проекты, помогает тем, кому это особенно нужно. Самые успешные предприниматели точно знают, что бизнес — это про людей, команду. Без нее ничего не получится, — сообщил генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», и.о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров.

— Поздравляем компании, возглавившие рейтинг привлекательных работодателей «Талантист»! В новых реалиях бренд работодателя становится важным и эффективным инструментом, позволяющим привлечь и удерживать лучшие кадры на рынке. Результаты исследования станут для бизнеса ценным источником информации для понимания, какие позиции занимает их бренд работодателя на рынке труда и в представлении их текущих и потенциальных сотрудников. Что касается работников, то данные исследования «Талантист» помогут им лучше сориентироваться на рынке труда и определиться с тем, какая компания подходит им для работы лучше всего, — подчеркнул генеральный директор ANCOR Сергей Саликов.

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

СИБУР открыт к диалогу с аудиторией молодых специалистов для привлечения их в свою команду. Компания фокусируется на студентах, получающих среднее профессиональное и высшее образование по профильным для компании направлениям — химическая технология, химия, математика, физика, ИТ, механика, промышленная энергетика, автоматизация производств.

Так, в Нижнекамске ведется профориентационная работа с учащимися школ, ссузов и вузов города. В ряде школ открыты профильные СИБУР и Нефтехим-классы. Учащиеся колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева, студенты Нижнекамского химико-технологического института (НХТИ) и Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) проходят на «Нижнекамскнефтехиме» практическую подготовку. В 2022 году производственную практику прошли 864 студента, в их числе 625 учащихся колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева.

— Компания постоянно меняется — берет на вооружение лучшие технологии и практики. Мы внедряем самые передовые цифровые решения. Сотрудник СИБУРа — это в первую очередь сотрудник, способный ставить перед собой амбициозные цели и достигать их, наращивать свое мастерство, виртуозно решать сложные задачи и владеть ситуацией даже в условиях постоянных изменений. Он всегда видит взаимосвязь своих действий с деятельностью смежных подразделений и понимает, как его работа встраивается в технологический процесс, влияет на экономику предприятия и компании в целом, — отметил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.

Реклама. ПАО «Нижнекамскнефтехим». Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

После вхождения предприятия в группу «СИБУР» ключевой задачей для «Нижнекамскнефтехима» стало формирование единой корпоративной культуры, приобщение сотрудников к ценностям большой компании. Этому способствует интеграция в корпоративные программы профессионального и управленческого развития. Активно проводятся внутренние ротации и стажировки между предприятиями.

— Ориентация на результат, способность ставить перед собой амбициозные цели и достигать их, командная работа, эффективные коммуникации, гибкость и адаптивность, а также готовность к постоянному обучению и развитию — это качества, которые мы особенно ценим в будущих коллегах. Данные компетенции совпадают с ценностями СИБУРа и помогают сотрудникам быстро адаптироваться в компании, показывать высокую эффективность и виртуозно решать сложные задачи, — подчеркнула руководитель по управлению персоналом производственных предприятий СИБУРа Наталия Салий.