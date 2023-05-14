Россиянин Шарабутдин Атаев стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 86 кг

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Россиянин Шарабутдин Атаев стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 86 килограмм. Соревнования проходят в Ташкенте.

В финале Атаев выиграл представителя Азербайджана Альфонсо Домингеса.

Атаеву 23 года. Он является двукратным чемпионом России.

Чемпионат мира по боксу завершается 14 мая. Его призовой фонд составляет $5,2 миллиона рублей.

Россияне в соревнованиях выступают без ограничений — под флагом и гимном своей страны. От участия в чемпионате отказались спортивные федерации Великобритании, США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Ирландии, Чехии, Канады и Украины.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в мае заявил, что организация ведет работу над возвращением россиян на международную арену. Он отметил, что комитет активно сотрудничает с международными федерациями, которые несут ответственность за проведение соревнований. Бах надеется, что спортсмены из России и Белоруссии смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе.

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Елизавета Пуншева