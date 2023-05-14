В ЦИК Турции заявили об отсутствии нарушений при голосовании на выборах
Голосование на выборах в Турции завершилось, нарушений не выявлено. Об этом телеканалу A Haber сообщил председатель Высшего избирательного совета (YSK) Ахмет Енер.
— Процесс голосования на президентских и парламентских всеобщих выборах 28-го срока завершен, и до настоящего времени совету не было сообщено о каких-либо негативных ситуациях, — отметил он.
Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись сегодня, 14 мая. Они завершились в 17.00 (время совпадает с мск).
Главным соперником действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана является Кемаль Кылычдароглу. Оппозиционный политик выступает за сближение со странами Запада.
Заместитель главы Народно-республиканской партии и кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу Огуз Салыджы указывал, что турецкая оппозиция намерена улучшать отношения с Москвой и решать ряд проблем в двусторонних отношениях путем диалога.
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