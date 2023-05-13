Турецкая оппозиция выразила желание улучшить отношения с Россией

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Турецкая оппозиция намерена улучшать отношения с Москвой и решать ряд проблем в двусторонних отношениях путем диалога. Соответствующее заявление сделал заместитель главы Народно-республиканской партии и кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу Огуз Салыджы.



— Мы являемся партией, считающей необходимой поддерживать хорошие отношения с Россией. Не только с РФ, но и со всеми соседями… У нас есть ряд проблем с Россией, но мы хотим их решить путем диалога и привести отношения к еще более лучшей точке, — цитирует его «РИА Новости».

Салыджы сказал, что сторонники Кылычдароглу «не относятся предвзято к отношениям с Россией». По его словам, в случае победы на выборах они бы хотели увеличить товарооборот между странами и развивать услуги туризма для россиян.

Фото: commons.wikimedia.org (на снимке — Кемаль Кылычдароглу)

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о серьезном сокращении турпотока из России на майские праздники из-за слов кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу. Лидер оппозиции в предвыборной речи обвинял Россию в заговоре.

Напомним, в Турции 14 мая пройдут президентские выборы. Главным соперником действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана является Кемаль Кылычдароглу. Оппозиционный политик выступает за сближение со странами Запада.



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Айрат Назипов