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В Татарстане третий день подряд повышается заболеваемость коронавирусом

16:12, 14.05.2023 1
В Татарстане третий день подряд повышается заболеваемость коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане третий день подряд растет заболеваемость коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные портала «Стопкоронавирус».

Так, 14 мая зафиксировано 25 новых случаев заражения, 13 мая — 23, а днем ранее — 20.

Фото: realnoevremya.ru

При этом сокращается число госпитализаций. 11 мая зарегистрировали 14 госпитализированных пациентов, за прошедшие сутки — 7.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Елизавета Пуншева
ОбществоМедицина Татарстан

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комментарии

  • Анонимно 14 май
    У нас Саммит на носу. Какой макароновирус?!
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