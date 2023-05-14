В Татарстане третий день подряд повышается заболеваемость коронавирусом
В Татарстане третий день подряд растет заболеваемость коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные портала «Стопкоронавирус».
Так, 14 мая зафиксировано 25 новых случаев заражения, 13 мая — 23, а днем ранее — 20.
При этом сокращается число госпитализаций. 11 мая зарегистрировали 14 госпитализированных пациентов, за прошедшие сутки — 7.
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