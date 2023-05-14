Эрдоган заявил, что выборы в Турции проходят без проблем

Президентские и парламентские выборы в Турции проходят в воскресенье без проблем, заявил действующий президент Турции Тайип Эрдоган, баллотирующийся на новый срок.



Эрдоган призвал избирателей принять участие в голосовании, которое завершится в 17.00 по местному времени.

— Надеюсь на хорошее будущее по итогам завершения подсчета голосов. Призываю всех наших избирателей без сомнений принять участие в голосовании до 17.00, чтобы показать силу турецкой демократии, — приводит слова турецкого лидера ТАСС.

Фото: wikimedia.org

Главным соперником действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана является Кемаль Кылычдароглу. Оппозиционный политик выступает за сближение со странами Запада.

Заместитель главы Народно-республиканской партии и кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу Огуз Салыджы указывал, что турецкая оппозиция намерена улучшать отношения с Москвой и решать ряд проблем в двусторонних отношениях путем диалога.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко