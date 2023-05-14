Россия намерена привлечь страны БРИКС и ШОС к проектам в Арктике

Россия активно развивает контакты со странами БРИКС и ШОС в арктической сфере, в разных отраслях прорабатываются двусторонние проекты, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.



— Прорабатывается ряд двусторонних проектов в таких сферах, как научные исследования, логистика, охрана окружающей среды, а также морское сотрудничество, — сказал он.

По его словам, в настоящее время обсуждаются возможные проекты со странами Востока, у которых есть соответствующие компетенции и интерес. Детали диалога не позволяет раскрыть продолжающееся санкционное давление на Россию, отметил Корчунов.

Посол по особым поручениям МИД РФ заявил, что Россия может выйти из Арктического совета, если будут нарушены ее права как страны — члена организации:

— Неприглашение представителей России на мероприятия Арктического совета будет означать нарушение ее прав как страны-члена, и в таком случае продолжение участия нашей страны в деятельности этой организации вряд ли будет возможным.



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Маргарита Головатенко