Россия может выйти из Арктического совета при нарушении ее прав

Россия может выйти из Арктического совета, если будут нарушены ее права как страны — члена организации, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.



— Неприглашение представителей России на мероприятия Арктического совета будет означать нарушение ее прав как страны-члена, и в таком случае продолжение участия нашей страны в деятельности этой организации вряд ли будет возможным, — приводит его слова ТАСС.

Россия председательствовала в организации с 2021 по 2023 год и передала эти полномочия Норвегии.

— Теперь будущее Арктического совета целиком и полностью зависит от норвежского председательства и поддержки коллективных подходов, на которых всегда строилась работа совета, остальными его странами-членами.

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Маргарита Головатенко