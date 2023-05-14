Россия может выйти из Арктического совета при нарушении ее прав
Россия может выйти из Арктического совета, если будут нарушены ее права как страны — члена организации, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.
— Неприглашение представителей России на мероприятия Арктического совета будет означать нарушение ее прав как страны-члена, и в таком случае продолжение участия нашей страны в деятельности этой организации вряд ли будет возможным, — приводит его слова ТАСС.
Россия председательствовала в организации с 2021 по 2023 год и передала эти полномочия Норвегии.
— Теперь будущее Арктического совета целиком и полностью зависит от норвежского председательства и поддержки коллективных подходов, на которых всегда строилась работа совета, остальными его странами-членами.
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