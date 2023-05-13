В России спасли около 320 тысяч деревьев за счет снижения производства сигарет

В России за прошлый год удалось сохранить 320 тысяч деревьев благодаря сокращениям производства табачной продукции за 2022 год. Об этом сообщили в пресс-службе Рослесинфорга.

— Если вспомнить, что ежегодно в мире производят около 6 триллионов сигарет, для чего вырубают 600 млн деревьев, то благодаря сокращению объемов производства удалось сохранить порядка 320 тысяч деревьев (из расчета 0,0001 дерева для производства одной сигареты). Иными словами, 800 гектаров спелого леса остались нетронутыми, что эквивалентно территории четырех княжеств Монако, — рассказал директор Рослесинфорга Павел Чащин.

В соответствии с данными о продажах табачной продукции в субъектах России, по итогам 2022 года было произведено и промаркировано 9,4 млрд пачек сигарет, или 187,5 млрд штук сигарет, что на 1,7% меньше, чем в 2021 году — 9,5 млрд пачек сигарет, или 190,7 млрд штук сигарет. Количество произведенных сигарет уменьшилось на 3,2 млрд штук.

Фото: pixabay.com

Напомним, за год доля курильщиков в Татарстане снизилась с 17,5% до 15,9%,

В 2021 году доля курильщиков среди мужского населения была на уровне 35,8%, тогда как среди женщин — 3,9%. В 2022 году показатель снизился у обоих полов. Так, число курильщиков среди татарстанских мужчин снизилось на 0,3%, а среди женщин — на 1,6%. В 2022 году вредную привычку фиксировали у 35,5% мужчин и у 2,3% женщин.



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Айрат Назипов