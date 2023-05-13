Александр Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики

Фото: roscongress.org/Сергей Коньков

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал национализировать основные отрасли экономики ради экономической безопасности. Заявление глава СК сделал на Петербургском международном юридическом форуме.

В качестве примера он привел «Ростех». Госкорпорация обеспечивает производство оборонной продукции в условиях специальной военной операции.

— Контрольный пакет у государства, там есть проблемы некоторые, мы их решаем с помощью уголовной ответственности физических лиц. Но в целом там присутствует контроль государства. Но когда это свободный бизнес — тут надо принимать все меры, — выразил он свое мнение.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Бастрыкин заявил о коррупции при выполнении гособоронзаказа. По его словам, выполняя оборонзаказ, некоторые корпорации допускают факты коррупции и воровства.



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Айрат Назипов