Александр Бастрыкин: «Много мошеннических схем реализуется в сфере оборонной промышленности»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о коррупции при выполнении гособоронзаказа. Его слова приводит «РИА Новости».

— Очень много мошеннических схем реализуется даже в сфере оборонной промышленности. В это тяжелое для страны время, выполняя оборонзаказ, наши корпорации допускают факты коррупции и воровства. Дальше уже просто ехать некуда, — отметил собеседник.

Он не уточнил, какие именно корпорации уличены в коррупции.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В декабре прошлого года Бастрыкин назвал сумму ущерба от коррупционных преступлений. По его информации, за 10 месяцев 2022 года ущерб составил 24,6 млрд рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов