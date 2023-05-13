Сотрудники казанского MazaPark назвали вероятную причину пожара в здании 11 мая

Сотрудники казанского MazaPark рассказали «Реальному времени» о своей версии возникновения пожара, произошедшего в здании на улице Гафури еще 11 мая.

По их рассказам, в тот день сотрудники проверяли работу сауны. В этот момент в помещение зашел мужчина с газовым баллоном. Вероятно, из-за смены температуры в сауне произошел хлопок.

Напомним, пожар произошел в четырехэтажном здании развлекательного центра. Загорелась сауна на втором этаже. Пожарным потребовалось чуть больше 20 минут, чтобы ликвидировать открытое горение. Из-за пожара самостоятельно эвакуировались 120 человек.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов, Артем Гафаров