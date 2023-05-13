В Брянской области упал вертолет
В Брянской области потерпел крушение вертолет. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
— Вертолет упал в городе Клинцы, по предварительным данным, из-за пожара двигателя, — заявил собеседник агентства.
На место следуют оперативные службы. Обстоятельства падения устанавливаются. Информации о пострадавших пока нет.
Накануне в Крыму разбился вертолет Ми-28. Оба летчика погибли. По предварительным данным, трагедия произошла из-за отказа техники во время учебно-тренировочного полета.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым