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Происшествия

В Брянской области упал вертолет

13:02, 13.05.2023
В Брянской области упал вертолет
Фото: Подслушано Клинцы/t.me

В Брянской области потерпел крушение вертолет. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

— Вертолет упал в городе Клинцы, по предварительным данным, из-за пожара двигателя, — заявил собеседник агентства.

На место следуют оперативные службы. Обстоятельства падения устанавливаются. Информации о пострадавших пока нет.

Фото: Подслушано Клинцы/t.me

Накануне в Крыму разбился вертолет Ми-28. Оба летчика погибли. По предварительным данным, трагедия произошла из-за отказа техники во время учебно-тренировочного полета.

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Айрат Назипов
Происшествия

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