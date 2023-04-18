В Татарстане будут судить воспитательницу детского сада после избиения ребенка

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Следователи завершили расследование уголовного дела о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Под суд пойдет 69-летняя воспитательница МАДОУ «Детский сад № 2 «Золотая рыбка», расположенного в поселке городского типа Камские Поляны Нижнекамского района Татарстана.

Инцидент произошел на территории детсада еще 20 сентября 2022 года. Как рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий, женщина нанесла ребенку не менее 8 ударов рукой по спине и лицу. Девочке причинили физическую боль и нравственные страдания, подчеркнул он.

Воспитательница свою вину полностью признала. В ближайшее время уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в суд.

Фото: кадр видео/ТНВ

Об инциденте стало известно благодаря видео, которое распространилось в соцсетях. На кадрах было видно, как сотрудница детсада несколько раз ударила по лицу воспитанницу. Мать ребенка заявила, что ее ребенок был подавлен и начал плакать. О реакции мамы девочки можно узнать в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов