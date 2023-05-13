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В Татарстане 6 районов завершили посевную кампанию

10:33, 13.05.2023
В Татарстане 6 районов завершили посевную кампанию
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане посевная кампания идет к завершению. На сегодня яровые культуры посеяны на площади 1,7 млн га, или 95% от плана, отметил на совещании в Доме правительства министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

В Татарстане шесть районов завершили посевную кампанию. Это Нурлатский, Тетюшский, Сармановский, Заинский, Алексеевский, Зеленодольский районы.

Из-за похолодания на прошлой неделе в республике пострадало около 30 тысяч га посевов. Больше всего пострадали посевы в Бавлинском, Лениногорском, Мензелинском районах. На данных участках планируется пересев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как подчеркнул глава Минсельхозпрода РТ на полях активно растут сорняки. Он призвал технологов не упустить оптимальные сроки гербицидных обработок на яровых культурах, совмещая их подкормками по листу.

В начале мая сообщалось, что посевная кампания выполнена на 79%. В ведомстве поставили задачу до 10 мая завершить ремонт кормоуборочной техники.

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Айрат Назипов
ПромышленностьНефтьАгропром Татарстан

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