В Татарстане 6 районов завершили посевную кампанию
В Татарстане посевная кампания идет к завершению. На сегодня яровые культуры посеяны на площади 1,7 млн га, или 95% от плана, отметил на совещании в Доме правительства министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.
В Татарстане шесть районов завершили посевную кампанию. Это Нурлатский, Тетюшский, Сармановский, Заинский, Алексеевский, Зеленодольский районы.
Из-за похолодания на прошлой неделе в республике пострадало около 30 тысяч га посевов. Больше всего пострадали посевы в Бавлинском, Лениногорском, Мензелинском районах. На данных участках планируется пересев.
Как подчеркнул глава Минсельхозпрода РТ на полях активно растут сорняки. Он призвал технологов не упустить оптимальные сроки гербицидных обработок на яровых культурах, совмещая их подкормками по листу.
В начале мая сообщалось, что посевная кампания выполнена на 79%. В ведомстве поставили задачу до 10 мая завершить ремонт кормоуборочной техники.
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