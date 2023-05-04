В Татарстане посевная кампания выполнена на 79%

На сегодняшний день посевная кампания в Татарстане выполнена на 79% на площади 1455,5 тыс. га. Об этом на совещании с районами по вопросам АПК рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Дмитрий Яшин.

— Более 90% работ завершили Тетюшский, Заинский и Буинский муниципальные районы. По республике накоплено минеральных удобрений 77,9 д. в./ га, — приводит его слова пресс-служба министерства.

Также на совещании обсудили состояние кормоуборочных комбайнов. По состоянию на 1 мая их готовность по республике составляет 85%. Отстают от графика Тукаевский, Бугульминский, Спасский и Камско–Устьинский районы, подчеркнули в министерстве.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Также в ведомстве поставили задачу до 10 мая завершить ремонт кормоуборочной техники.

В апреле «Реальное время» писало, что на весенние полевые работы в Татарстане выделили чуть больше 37 миллиардов рублей. На удобрения из указанной суммы предназначалось 14,3 млрд рублей, на семена — 3,4 млрд рублей, а на средства защиты растений — 5,4 млрд рублей. На горюче-смазочные материалы и запчасти для техники выделили 6,5 млрд рублей.



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Айрат Назипов