От Апсалямовского комбината потребовали освободить производственные площади

От Апсалямовского комбината потребовали освободить имущество

Как стало известно «Реальному времени», одно из крупнейших татарстанских предприятий стройиндустрии — Апсалямовский комбинат стройконструкций и материалов ютазинского бизнесмена Раушана Фейсханова — столкнулось с необходимостью освободить производственные площади. Этого потребовал арендодатель — казанская компания «Келлис», учредителями которой выступают «Менделеевсказот» (61%) и «Аммоний» (39%).

Ютазинское ООО «АКСКиМ» — известный производитель железобетонных конструкций для нефтяников, на рынке работает около 20 лет, хотя само предприятие было основано еще в 1956 году. Выпускает ЖБИ для промышленного производства, нефтяного, газового и дорожного строительства, а также для строительства энергетических объектов, инженерных сетей и благоустройства территорий. Заказчиками выступают крупнейшие нефтегазовые компании.

В 2020 году президент Татарстана упомянул Апсалямовский комбинат в своем письме вице-премьеру России — Рустам Минниханов предупреждал Марата Хуснуллина о рисках закрытия предприятий этой сферы из-за дефицита вагонов. Несмотря на сложности, предприятие продолжает работу и по итогам прошлого года показало прирост объемов производства — общий объем сборного железобетона составил 37 951 кубометр, или почти вполовину больше, чем годом ранее (+47,8%). Свою продукцию комбинат отправляет заказчикам железнодорожным путем, в минувшем году ушел 1 171 вагон (+46%).

Фото: igl-grp.com

Сдавшая производственные площади в аренду Апсалямовскому комбинату компания «Келлис» сейчас проходит начальную процедуру банкротства — наблюдение. Ее временным управляющим назначен Марат Джакупов.

Арендодатель через суд потребовал от «АКСКиМ» освободить и передать имущество в количестве 34 позиций, за неисполнение — взыскать 256 тысяч рублей за каждый календарный день.

Апсалямовский комбинат: станки и оборудование нельзя переместить

Договор аренды недвижимости «Келлис» и «АКСКиМ» заключили в марте 2012 года на неопределенный срок. Абсалямовский комбинат получил во временное владение и пользование следующее имущество: новое здание заводоуправления, главный производственный корпус с административно-бытовым пристроем, цех по производству керамзитобетонных панелей, склады цемента, мазута, инертных заполнителей и заполнителей завода сантехкабин, готовой продукции завода опор ЛЭП, бытовое помещение, столовую, газораспределительный пункт, гараж на 20 машин, арматурную мастерскую, караульное помещение, пропарочную камеру и склад готовой продукции на полигоне, галереи подачи заполнителей, в том числе с узлов перегрузки, главный корпус опор ЛЭП и связи, помещение для тракторов, бойлерную, базу РСУ с бытовыми помещениями, тепловозное депо, склад ГСМ, здание готовой продукции цеха градирен, контору подрядной организации эл/цеха и гаража, здание по ремонту спецодежды, помещение для операторов ГСМ, котельную, насосную станцию перекачки, будку под вагонные весы ВПП-100, железнодорожную станцию и склад силосный ЖБ.

В апреле 2019 года года «Келлис» направил комбинату уведомление об отказе от исполнения договора аренды с предложением вернуть арендованное имущество. Это и последующее письмо остались без ответа, так что арендодатель обратился в Арбитражный суд РТ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В суде Апсалямовский комбинат возражал против требований арендодателя, мотивируя тем, что «в спорных объектах аренды находятся станки и оборудование, которое не может быть перемещено без существенного ухудшения его состояния».

Однако суд отклонил доводы ответчика, указав, что право на односторонний отказ от договора аренды предусмотрено действующим гражданским законодательством. Для реализации этого права согласия второй стороны сделки не требуется. Не убедило арбитраж и заявление комбината о том, что «возврат объектов аренды не возможен в связи с наличием станков и оборудования, которые являются неотделимыми улучшениями». В соответствии с Гражданским кодексом, если такие «улучшения» были произведены с согласия арендодателя, арендатор имеет право на возмещение их стоимости. В противном случае компенсации не будет.

Изучив документы, суд решил, что комбинат установил станки и оборудование, не согласовав эти работы с «Келлисом». Следовательно, стоимость неотделимых улучшений не подлежит возмещению.

Апсалямовский комбинат возражал, мотивируя тем, что станки и оборудование нельзя переместить без ухудшения состояния. Фото: yutazy.ru

По этой причине была отклонена как необоснованная просьба ООО «АКСКиМ» о назначении судебной экспертизы для установления возможности демонтажа оборудования и размера убытков.

В итоге татарстанский арбитраж удовлетворил иск частично, обязав Апсалямовский комбинат стройконструкций и материалов в 10-дневный срок с момента вступления решения в законную силу передать «Келлису» арендованные у него производственные площади. В случае неисполнения взыскать с арендатора в пользу арендодателя 34 тысячи рублей за каждый день просрочки. Решение может быть обжаловано.

Василя Ширшова