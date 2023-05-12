Источник: в школе №137 в Казани произошла эвакуация из-за сообщения о минировании

В школу №137 в Кировском районе Казани утром 12 мая поступило сообщение о минировании, сообщил источник «Реального времени».



Как рассказали очевидцы, учащихся в течение часа не пускали в школу — сотрудники правоохранительных органов проверяли здание. Тревога оказалась ложной.

В самой школе №137 информацию комментировать отказались.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

11 мая была годовщина атаки на казанскую гимназию №175. В 2021 году бывший ученик школы открыл стрельбу, в результате которой погибли 9 человек и 32 пострадали.

Казанцев предупреждали о возможных эвакуациях. Сразу в несколько школ 11 мая поступили сообщения с угрозами. Тогда же ряд школ эвакуировали в Менделеевском районе Татарстана.

— Вы уже знаете, как действуют школы в таких ситуациях. Руководители предупреждают правоохранительные органы, школы проверяют, чтобы убедиться в безопасности учеников. Спасибо педагогам, которые не теряют бдительность и действуют по инструкции, — отмечается в мэрии Казани.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко