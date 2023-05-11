В Казани запустят продажу купюр с изображением знаковых образов российских городов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В пяти регионах России в ближайшую неделю запустят продажу сувенирных банкнот, на которых изображены знаковые образы или достопримечательности городов. Как рассказал руководитель проекта Александр Чаллаари их начнут продавать в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Дагестане.

— Для Санкт-Петербурга мы выбрали образ «Медного всадника», для Казани — это центр семьи «Казан», для Калининграда — Кафедральный собор. Для Республики Дагестан — это лезгинка. Москва — это памятник Минину и Пожарскому, — цитирует его ТАСС.

Чаллаари пояснил, что разработанные в рамках проекта сувенирные банкноты очень похожи на настоящие платежные средства. На конец мая запланирован запуск сайта проекта, на котором будет представлена подробная информация как об элементах защиты, так и об образах, нанесенных на купюры.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В 2016 году в России проходило народное голосование за место на купюрах номиналом 200 и 2 000 рублей. В финал голосования прошли сразу 10 городов, среди них — Казань. Подробнее о том, как проходил конкурс и почему столица Татарстана не оказалась на банкнотах — в материале «Реального времени».

Напомним, банк России к 2025 году выпустит обновленные банкноты, которые будут дополнены видами других федеральных округов. Казани на банкнотах, как и прежде, не будет — от ПФО выбрали Нижний Новгород.



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Айрат Назипов