В Казани подвели итоги Международной олимпиады по татарскому языку — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В Казани наградили победителей Международной олимпиады по татарскому языку. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Участники писали сочинение, анализировали произведения татарских классиков и защищали свои проекты на тему «ЮНЕСКО — на страже наследия».

— Каждый регион очень серьезно подготовился к этой олимпиаде и каждый проект достоин очень большого внимания и продолжения своей работы, — прокомментировала заместитель министра образования и науки Татарстана Минзалия Закирова.

Гран-при олимпиады удостоились учащиеся из Казахстана, Башкортостана и Татарстана — это Азат Ахметзянов, Ляйсан Галимова и Ихтияр Киямов.

— Те, кто выигрывают эти олимпиады, на них также накладывается большая ответственность. Это люди, которые будут продолжателями традиций, языка. На них надеется и смотрит весь народ, — поделился своими эмоциями обладатель гран-при Международной олимпиады по татарскому языку из Татарстана Ихтияр Киямов.

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Айрат Назипов