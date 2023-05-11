В Набережных Челнах осудили иностранца — он перевозил крупную партию наркотиков через Татарстан

Суд в Набережных Челнах вынес приговор в отношении 51-летнего уроженца ближнего зарубежья, который попался с крупной партией наркотиков. Его признали виновным в покушении на сбыт психотропных веществ организованной группой, в особо крупном размере.

— В суде установлено, что в начале июня 2022 года подсудимый, находясь в Ленинградской области, получил от неустановленного лица крупную партию психотропного вещества массой более 4,8 кг для дальнейшего сбыта в г. Иркутске. Затем на своем автомобиле он направился в пункт назначения, но по пути был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Набережных Челнах, — напомнил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Свою вину подсудимый признал. Суд, согласившись с мнением гособвинителя, назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Уголовное дело в отношении остальных соучастников выделено в отдельное производство.

Два месяц назад в Татарстане вынесли приговор жителю Московской области, которого задержали с крупной партией синтетических наркотиков. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Айрат Назипов