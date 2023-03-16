В Татарстане осудили мужчину за покушение на сбыт крупной партии наркотиков

Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане вынесли приговор жителю Московской области, которого задержали с крупной партией синтетических наркотиков, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Дело рассмотрел Набережночелнинский городской суд. 47-летнего мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Подсудимый в январе 2022 года договорился с неустановленным лицом о сбыте наркотиков. В середине марта он забрал из тайника в лесопосадке около Ефремово в Тульской области более 4,3 кг «синтетики». Сбыть партию планировалось в Магнитогорске. В тот же день сотрудники правоохранительных органов задержали подсудимого за рулем автомобиля Volkswagen Тiguan в Челнах, они досмотрели автомобиль и изъяли запрещенное вещество.

Свою вину мужчина признал частично. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу. Уголовное дело в отношении неустановленного сбытчика выделено в отдельное производство.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В марте прокуратура Приволжского района Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя, который в ноябре прошлого года пытался передать наркотики в колонию с помощью стрелы из арбалета.



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Маргарита Головатенко