В казанских Дербышках завершают строительство детской поликлиники

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

В Дербышках завершается строительство детской поликлиники. Работы должны закончить до 1 июня, сообщили в казанской мэрии.

Сразу после завершения основных работ в медучреждение завезут медицинское оборудование и мебель. Больница сможет обслуживать 11,5 тысячи детей и подростков из Дербышек и соседних поселков.

Как рассказал главный врач детской поликлиники №6 Мансур Китаев, чтобы избежать скопления пациентов в одном месте, отделения медучреждения разделили на блоки. Так, на первом этаже располагаются ресепшен, гардероб, комфортные зоны ожидания и кафе. Предусмотрены зона выдачи молочной кухни, приемное отделение, инфекционный блок, лаборатория, травмпункт и кабинет рентгена.

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

На втором этаже расположены кабинеты педиатров. Там будут работать 11 педиатрических участков. А этажом выше располагаются дневной стационар, кабинеты врачей узкого профиля, солевая комната, кабинет ЛФК с раздевалками и кабинет физиотерапии.

С начала 2023 года на капремонт и строительство медучреждений в Татарстане выделили около 2 миллиардов рублей. Деньги пойдут на новые ФАПы, возведение зданий поликлиник и ремонт нуждающихся в нем больниц.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов