В 2022 году суды в России назначили штрафы на 21,12 млрд рублей за неудаление запрещенной информации

Фото: realnoevremya.ru / Динар Фатыхов

В 2022 году российские суды назначили штрафы 21,12 млрд рублей за неудаление в интернете информации, запрещенной в РФ (ст. 13.41 КоАП), сообщается в судебной статистике за 2022 год, опубликованной Судебным департаментом при Верховном суде РФ.

Всего за год по этой статье в суды поступило 130 дел, рассмотрено 49, по 42 делам судами вынесены решения о привлечении к ответственности.

По 40 делам решения касались юридических лиц, по 2 — должностных лиц. Из них по 4 делам суд вынес предупреждение, по 38 назначил штрафы. Из общей суммы штрафа в 21,12 млрд рублей оплачено или взыскано 1,508 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Статья была включена в КоАП в декабре 2020 года и предусматривает за повторное нарушение в виде неограничения доступа или неудаления запрещенной в РФ информации штраф в размере от 1/20 до 1/5 годовой выручки компании.

На этой неделе Фонд Wikimedia, управляющий «Википедией», был вновь оштрафован за отказ ограничивать доступ к запрещенному в России контенту. Организацию наказали на 1,5 млн рублей по делу о неудалении информации, связанной со специальной военной операцией на Украине. Наша редакция поинтересовалась, вызывает ли ресурс доверие у казанцев.



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Илина Хакимова