Главврачом в Зеленодольске стал Рамиль Мухаматдинов
В Зеленодольске представили нового главврача — им стал Рамиль Рафизович Мухаматдинов, сообщили в пресс-службе Зеленодольского района.
Нового руководителя коллективу ЦРБ представил замминистра здравоохранения Владимир Жаворонков. Он пожелал ему успехов в новой должности и достижения высоких результатов в работе.
Рамиль Рафизович родился 22 сентября 1975 года. В 1998 году окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело».
В 1999 году завершил обучение в интернатуре по «Хирургии», с 1990 по 1992 годы работал медицинским братом хирургического отделения. До 1998 года работал медбратом в казанской больнице №13. В 1999—2005 годах был на должности врача-хирурга отделения хирургии Больницы скорой медицинской помощи, с 2005 по 2020-й был заместителем главврача по поликлинической работе ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» Казани. В 2020—2021 годах работал в должности и.о. главного врача ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ», с 2021 года по май 2023-го — заместителем руководителя Управления здравоохранения по Казани.
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